Ｊリーグは６日、「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」（６月１３日、ＭＵＦＧ国立）に出場する選手および監督を選ぶファン・サポーター投票の途中経過を発表した。

今回の中間発表は、投票開始日の２月６日〜３月３０日までの集計結果。現在の総得票数は約５００万票で、全選手中の最多得票は鹿島の守護神ＧＫ早川友基となっている。

投票の受付は５月１１日までで、最終結果の発表は５月中旬に予定されている

中間発表でのＪ１のファン・サポーター投票イレブンは以下の通り発表された。

【ＥＡＳＴ】

▽ＧＫ 早川友基（鹿島）

▽ＤＦ 植田直通（鹿島）、古賀太陽（柏）、角田涼太朗（横浜ＦＭ）

▽ＭＦ 小泉佳穂（柏）、佐藤龍之介（ＦＣ東京）、森田晃樹（東京Ｖ）、脇坂泰斗（川崎）

▽ＦＷ 鈴木優磨（鹿島）、細谷真大（柏）、伊藤達哉（川崎）

※クラブ内得票数１位（※上記で選出がなかったクラブのみ）

ＧＫ西川周作（浦和）、ＭＦ姫野誠（千葉）、ＦＷ渡辺新太（水戸）、相馬勇紀（町田）

※監督得票上位２位

１位 鬼木達（鹿島）

２位 リカルドロドリゲス（柏）

【ＷＥＳＴ】

▽ＧＫ 大迫敬介（広島）

▽ＤＦ 藤井陽也（名古屋）、福田心之助（京都）、中谷進之介（Ｇ大阪）、荒木隼人（広島）

▽ＭＦ マテウスブエノ（清水）、稲垣祥（名古屋）、安部柊斗（Ｇ大阪）、香川真司（Ｃ大阪）

▽ＦＷ ラファエルエリアス（京都）、宇佐美貴史（Ｇ大阪）

※クラブ内得票数１位（※上記で選出がなかったクラブのみ）

ＧＫ小畑裕馬（福岡）、江坂任（岡山）、マテウスジェズス（長崎）、大迫勇也（神戸）

※監督得票上位２位

１位 イェンスヴィッシング（Ｇ大阪）

２位 者貴裁（京都）