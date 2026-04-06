土屋アンナ、“すっぴん”で子どもたちとの日常披露 洗濯は色物も白物も仕分けぬ庶民派
俳優でモデルの土屋アンナが、5日放送のABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』＃10に出演し、飾らぬ日常を披露した。
【写真】自宅を大公開！すっぴんで子どもの世話をする土屋アンナ
気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、モデルや俳優、ロックミュージシャンなどさまざまな顔を持ち、私生活では4人の子どもを育てる土屋が登場。自宅を訪れた番組スタッフを「お化粧しようと思ったけど…、これがすっぴんでございます！」と、豪快に出迎えた土屋は、5年前に購入したという4LDKの一軒家で、子どもたちとの飾らぬ日常を披露。
洗濯は色物も白物も仕分けず「そんなのやってたら電気代かかって死んじゃう！」と言い切る場面や、リビングでローラースケートを始めた娘たちを「集中できないんだったらやらせないよ」と見守るなど、超庶民的な素顔や自由な子育ての様子が明かされた。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが務める。
【写真】自宅を大公開！すっぴんで子どもの世話をする土屋アンナ
気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、モデルや俳優、ロックミュージシャンなどさまざまな顔を持ち、私生活では4人の子どもを育てる土屋が登場。自宅を訪れた番組スタッフを「お化粧しようと思ったけど…、これがすっぴんでございます！」と、豪快に出迎えた土屋は、5年前に購入したという4LDKの一軒家で、子どもたちとの飾らぬ日常を披露。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが務める。