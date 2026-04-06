TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

4月7日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。

・関東は桜吹雪のシーズン突入
・気温差大 半袖もジャケットも準備を
・今週 雨のタイミングはあすと金曜！