ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【4月7日 関東の天気】夏日登場 そろそろ衣替え…？ 【4月7日 関東の天気】夏日登場 そろそろ衣替え…？ 【4月7日 関東の天気】夏日登場 そろそろ衣替え…？ 2026年4月6日 19時9分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 4月7日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。・関東は桜吹雪のシーズン突入・気温差大 半袖もジャケットも準備を・今週 雨のタイミングはあすと金曜！ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 商店街, 葬祭, マンション, リハビリ, 横浜, イベント, 伊東市, 静岡, 明大前, 老後