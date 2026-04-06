日本野球機構（ＮＰＢ）とプロ野球１２球団による実行委員会が５日、都内で行われ、３月に開催されたＷＢＣについて、榊原定征コミッショナーから１２球団に謝意が述べられた。

大会は史上ワーストのベスト８で敗退。大きな目標として掲げてきた連覇はかなわなかったが、過去最高と言われたチーム編成を実現させた日本代表の井端弘和監督や選手を送り出した１２球団への感謝が伝えられたという。

覇権奪回に向けて、すでに日本代表を務めた選手への個別のヒアリングが実施されており、中村勝彦事務局長は「毎回やっていますが、選手の声を聞いてまわり、今後のチーム編成に生かしていければ」と大会を通じての感想や修正点などを吸い上げていくとした。

この日の実行委では議題には上がらなかったが、ＷＢＣで選手が対応に苦慮したピッチクロックやピッチコムの導入についても、ヒアリングの結果を踏まえて今後検討していく可能性が「考えられなくもない」と話した。

また、退任の意向を示している井端監督の後任人事に関しては「まだ話しておりません。本人としっかりと会ってですね。話をしないといけないが、直接その話をするに至ってないので、いったんしっかりとお会いして話をしてからと思っています」と明らかにした。