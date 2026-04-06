ミスSPA!2025グランプリ・三木優彩さんのSPA!デジタル写真集「ミスSPA!2025／三木優彩 黒猫フェイスの柔軟美ボディ」（扶桑社）がリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】大人フェロモンがあふれ出すミスSPA!2025の三木優彩さん

同作は、毎年恒例となっているグランプリ受賞者による沖縄でのグラビア撮影を敢行したもので、スレンダーで美しいプロポーションが収められています。表紙には、真っ赤なランジェリー姿で熱っぽい視線を送る最高にセクシーなカットが表紙に採用されている。印象的なカットが採用されました。



さらに、純白のビキニ姿で跳躍する躍動感のある場面をはじめ、ファスナーがアクセントになった爽やかなブルーのビキニ姿、濡れ髪でこちらを見つめる艶やかなカットなど、多彩なグラビアを収録しています。



【三木優彩さんプロフィル】

みき・ゆさ 生年月日1999年9月5日生まれ 大阪府出身 T 160cm / S 23.5cm 特技はクラシックバレエと英語 趣味はカラオケやゲーム、eスポーツ観戦