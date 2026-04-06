【バツ2男と結婚します！？】いざ突撃ッ！周りに人がいないことを確認して…＜第5話＞#4コマ母道場
誰にだって、掘り返されたくない黒歴史のひとつやふたつはあるものではないでしょうか。ましてそれが、自分ひとりだけの問題ではない出来事だったとしたら……相手のことを思えば、できるだけ秘密にしておきたいもの。でも、事情があって「どうしても知りたい」と迫る人が現れたら？ あなたなら、話しますか？ それとも話しませんか？
第5話 いざ行かん！！
【編集部コメント】
ほら〜！ やっぱりユキナさんは、ルカさんのこともサナエさんのことも覚えていないじゃないですか！ しかもユキナさんは妊娠中のようです。マサユキさんと離婚してから、きっと素敵な出会いがあったのでしょう。今は幸せそうに暮らしているのに、ここへきてよく知りもしない大昔の知人（仮）に離婚理由を聞かれて、いい迷惑ですよね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第5話 いざ行かん！！
【編集部コメント】
ほら〜！ やっぱりユキナさんは、ルカさんのこともサナエさんのことも覚えていないじゃないですか！ しかもユキナさんは妊娠中のようです。マサユキさんと離婚してから、きっと素敵な出会いがあったのでしょう。今は幸せそうに暮らしているのに、ここへきてよく知りもしない大昔の知人（仮）に離婚理由を聞かれて、いい迷惑ですよね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび