山形市高瀬地区を流れる村山高瀬川に、今年もたくさんのこいのぼりが掲げられました。「鯉のぼりおじさん」におすすめのビュースポットも教えてもらいました！

【画像】青空を悠々と泳ぐ鯉のぼり

春風に揺られながら青空を悠々と泳ぐ、およそ３５０匹の鯉のぼり。毎年この時期に村山高瀬川に登場する、春の名物です。

ボランティアのメンバーが１か月以上かけて準備し、今年も河川敷を鮮やかに彩っています。

鯉のぼりおじさん 酒井義孝さん「テレビさ出るにはユニフォームないとでらんねべ」

こちらが、このイベントの発起人、酒井義孝さん。

酒井義孝さん「（Ｑ：かっこいいですね、色とりどりで）んだ。２種類あるの、テレビ局によって変えている。これはＴＵＹ用！」

カラフルな衣装に身を包んだ、通称・「鯉のぼりおじさん」です。

酒井義孝さん「（Ｑ：鯉のぼりは何匹あるんですか？）数えてみて、まだ数えてないの、昨日の午前中にあげたから。数えきれない。だから、３５０匹っていうのはいい加減なの。それより上！」

■酒井さんおすすめのビュースポット

高瀬地区を知り尽くしている、酒井さんに、おすすめのビュースポットへ案内してもらいました！

大塚美咲アナウンサー「酒井さん！この辺りですか。おすすめスポットは。ダイナミックですね！」

酒井義孝さん「この滝をバックに家族写真を撮ると最高ですよ」

大塚美咲アナウンサー「滝の迫力と、鯉のぼりの迫力と、合わさって本当に美しい光景ですね」





酒井義孝さん「川の中に降りて鯉のぼりを見られるっていうのはここだけでしょうね」

■かつては荒れた河川敷...

酒井さん自慢のこの景色ですが、かつては荒れた河川敷だったそうです。およそ２０年前に地域住民がボランティアとして集まり、清掃活動などはじめ、１～２年かけて美しい景色へと生まれ変わらせました。

酒井義孝さん「きれいにしただけで、なんか物足りないね、という感じだったんです。じゃあ、鯉のぼりでも上げましょうか、ということで最初４０匹くらいから始めたんです。言いだしっぺ！だからやめられないんですよ～」

今では、高瀬地区の春の名物に。この珍しい光景を一目見ようと、毎年たくさんの人が訪れます。



酒井義孝さん「農作業も忙しいんですけど、鯉のぼりもいいですもんね。（Ｑ：どうしてそこまで頑張ろうと思うんですか？）やはり言いだしっぺ。それが責任を感じているわけ。死ぬまでやろうという気持ちで頑張っています」

高瀬地区に春を告げる、色とりどりの鯉のぼりは来月５日、子どもの日まで楽しめるということです。