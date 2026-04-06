京都府南丹市で、11歳の男子児童が行方不明になって6日で2週間。情報提供を募るチラシには、行方が分からなくなった時の服装とみられる写真が公開されています。バンキシャ！は住民らを取材し「50以上の証言」を入手。そこから見えてきたものは？【真相報道バンキシャ！】

■顔写真や服装…情報提供を求めるチラシ

3日、京都府南丹市。バンキシャ！が住民に見せてもらったのは…

地元住民

「これは南丹市の広報ですね。回覧板みたいなもの」

月に1度届くという、市の広報誌。そこに挟まれていたのが…

地元住民

「何か情報ありましたらご連絡くださいという紙が」

3月23日から行方が分からなくなっている、安達結希くん11歳。その情報提供を求める紙だ。

載っていたのは顔写真と、行方不明当日のものとみられる服装。黒と灰色のフリース。胸に「84」とかかれた灰色のトレーナー。下はベージュの長ズボンで、黒色のスニーカーを履いていたという。

■住民ら50以上の証言に見る“警察の動き”

行方が分からなくなって、4月6日で2週間。警察による捜索が続く中、何か手がかりはつかめているのか？

バンキシャ！は、住民たちから50以上の証言を入手。そこから見えてきた警察の動きとは。

るり渓谷付近の住民

「私が見た感じでは警察車両は多かったと思います」

■山や池…広範囲を捜索する警察官の姿

結希くんが行方不明になってから14日目。

バンキシャ！

「警察官が山を登っていきます」

「青い筒のようなものを持っています。池の中を見ています」

5日も、市内の広い範囲で捜索が行われていた。

結希くんは小学校近くの駐車場で父親の車を降りたのを最後に、行方が分からなくなっている。その当日から、警察は動き出していた。

■「すごい数の車両」小学校付近の公園に

小学校の半径1キロ圏内で取材をすると、行方不明になった当日、警察の姿を見た人がいた。

小学校付近の住民

「白いガードレールのところ。珍しく警察犬がいるな、何かあったんかな、訓練かなとか思って」

住民が見たのは、複数の警察官と警察犬。

さらに行方不明になってから2日目には、小学校のすぐ近くの公園に集まる警察と消防の姿を見ていた。

小学校付近の住民

「すごい数の消防車両と警察車両が周りを囲んでいて」

■防犯カメラ映像の提供を求められるが…

大勢の警察と消防。

バンキシャ！

「（自宅にも）警察が来た？」

小学校付近の住民

「警察は来ました。『防犯カメラを見せてください』と」

探していたのは防犯カメラの映像。バンキシャ！が小学校の半径1キロ以内の住民、27人を取材すると、3人が防犯カメラ映像の提供を求められていた。

しかし誰も、具体的なことは聞かれなかったという。

■小学校から離れた渓谷付近で聞き込み…ナゼ？

その一方で、行方不明になった翌日から住民への聞き込みが行われていた場所があった。小学校から直線で約9キロ離れた、るり渓谷付近。

ここの住民は、結希くんが行方不明になった翌日、「不審者がいなかったか」と警察に聞かれ、また数日後にも、警察が同じ内容の聞き込みに来たという。

警察はなぜ、小学校から離れたるり渓谷付近で聞き込みを行っているのか？

元神奈川県警捜査1課長 鳴海 達之さん

「いきなり離れている、るり渓谷に行って捜すということは、よほどの情報がない限りはしない。結希くんに似たような人がいたとか、その格好をした子がいたという情報があったので、そちら（渓谷）の方に向かったのではないか」

■学校付近と渓谷付近…捜索続ける警察の姿

結希くんが行方不明になってから7日目。大きな手がかりとなる、結希くんの通学用バッグが見つかった。見つかったのは、小学校から直線距離で約3.5キロ離れた山の中。

すると警察は、学校付近を通る車の運転手に聞き込みを始めた。これと並行して、るり渓谷付近でも捜索が続けられていたという。

るり渓谷付近の住民

「『子ども見かけなかった』とか、そんなことはちらっと聞いていた」

行方不明になってから11日目の4月2日にも、警察の姿は目撃されていた。

るり渓谷付近の住民

「私が見た感じでは警察車両は多かったと思います」

バンキシャ！

「前に比べても？」

るり渓谷付近の住民

「そうそうそう。前に比べても」

■市内の池を捜索 近くで通学用バッグ発見

行方不明から12日目の4月3日、新たな動きがあった。

バンキシャ！が、るり渓谷へ向かうも、警察の姿が見当たらない。

市内を捜してみると、通学用バッグが見つかった場所の近くに警察車両が。その先には…

バンキシャ！

「いたいたいた。池を捜索しています」

池を捜索する警察の姿。警察はこの日から初めて水中ドローンを使用して池の中を捜索。5日まで3日連続で、池の捜索を行っている。

■元捜査1課長「どちらかというと事件性」

さらに5日、バンキシャ！が見つけたのは、るり渓谷の山を登っていく警察官。警察による捜索は、別荘が多く立ち並ぶ山の中でも行われ、家を一軒一軒、訪ねて回っていた。

今後の捜索は、どのように進んでいくのか。

元神奈川県警捜査1課長 鳴海 達之さん

「防犯カメラもない、足どりがつかめていない、捜索したらリュックが発見されるとなると、どちらかというと事件性の方が高くなってくる」

「第三者が介在している可能性があると多分見ていると思う。同時に事故の可能性もあるので、それはそれで捜索は進める」

（4月5日放送『真相報道バンキシャ！』より）