満開を迎えた桜を上空から撮影！新潟県上越市の高田城址公園、そして菜の花とのコントラストが美しい新潟市西蒲区の上堰潟公園に加え、4月6日は海の上にも美しい風景が広がりました。



桜が満開を迎えている上越市の高田城址公園。



【リポート】

「こちら高田城址公園では、花見を楽しむ人たちの姿が見られます」



現在、観桜会が開催されていて、平日にもかかわらず多くの人が訪れていました。中にはボートで堀から桜の景色を楽しむ人の姿も。





高気圧に覆われて青空が広がり絶好のお花見日和となった4月6日の県内。気温も上がり、日中の最高気温は魚沼市小出で24．1℃となるなど、18の観測地点で20℃を上回りました。この気温の上昇により、海沿いの地域では朝から霧が発生。周囲を海に囲まれている佐渡市は濃い霧に覆われる時間帯がありました。【佐渡市民】「めったにない」その霧を上空から見てみると、広い範囲にわたって海が霧で覆われ、幻想的な雰囲気が広がります。この霧は上空の暖かく湿った空気が海面で冷やされ発生した“移流霧”と呼ばれるものです。一方、海から陸の方へと目を移すと、新潟市西蒲区の上堰潟公園では桜とともに菜の花が咲き誇り、ピンクと黄色のコントラストが訪れる人を楽しませていました。