酸味と甘みのバランスがほどよい『紅甘夏』をご紹介します。今年は小ぶり傾向ですが、その分、甘みは強い出来となっているようです。

新潟市江南区の新潟市中央卸売市場。



【藤森麻友アナウンサー】

「今回ご紹介するのは、一般的なミカンと比べると一回り、二回りも大きい紅甘夏です」



夏ミカンの木の中で、突然変異によって異なる性質を持った果実をつける枝変わりとして発見された甘夏。





中でも、この甘夏は表面が赤いことから『紅甘夏』と名付けられました。【藤森麻友アナウンサー】「粒が一粒一粒大きいので、すごく食べ応えがあります。そして、味はしっかりとした酸味の中に、ほどよい甘さがバランスよく感じられます」今年の出来に市場関係者は…【新潟中央青果 中山幸音 主任】「実がなった量は平年並み。成長期の夏場に雨が少なかったので、肥大化はしなかったが、その分、甘さがぎゅっと詰まったおいしい甘夏に育っている」不作だった去年とは異なり、今年は平年並みの収穫量を確保できる見込みとなったため、価格も落ち着いているということです。皮の表面にツヤやハリがあり、ヘタが緑色のものを選ぶのがおいしい紅甘夏を見分けるポイント。さらに…【新潟中央青果 中山幸音 主任】「持った時にずっしりと重たいものは水分量が多く、みずみずしくておいしい甘夏となっている」そのまま食べてもおいしい紅甘夏ですが、おすすめの食べ方はハチミツ漬けです。【藤森麻友アナウンサー】「紅甘夏のしっかりとした酸味に、ハチミツがほどよくマッチしてすごく食べやすい」【新潟中央青果 中山幸音 主任】「皆さんにたくさん食べてもらい、元気にこの季節の変わり目を過ごしてほしい」紅甘夏は4月～6月上旬頃まで市場に出回る予定です。