『21世紀の大君夫人』の会見に出席した（左から）ビョン・ウソク、IU＝ディズニープラス スターにて4月10日（金）より独占配信開始（C） 2026. MBC. All Rights reserved.

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　韓国の俳優IUと、ビョン・ウソクがW主演する韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』の制作発表会見が6日、韓国で開催された。

【全身ショット】デコルテが美しい…プリンセス衣装で魅了したIU

　同作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イアン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。

　会見冒頭、IUは肩とデコルテを大胆に見せる、ふんわりとしたプリンセスドレスで登場。フォトセッションでもキュートな表情やハートポーズをし、魅了した。

　ビョン・ウソクは、金のタッセルや刺繍が施された王子衣装で登場。優しい微笑みで、ハートポーズなどを披露した。

　2人一緒のフォトセッションでは、ビョン・ウソクがIUの手を取り、エスコートして登場。腕を組み、ハートポーズや、王室ならではのポーズなど、息の合った姿を見せた。

　会見には、ノ・サンヒョン、コン・スンヨン、ユ・スビン、イ・ヨン、パク・ジュンファ監督も登壇した。

　同作は、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信される（全12話／毎週金・土曜 1話ずつ配信）。