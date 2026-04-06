IU、デコルテ披露のプリンセスドレスで魅了 “王子”ビョン・ウソクにエスコートされ登場【『21世紀の大君夫人』会見】
韓国の俳優IUと、ビョン・ウソクがW主演する韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』の制作発表会見が6日、韓国で開催された。
【全身ショット】デコルテが美しい…プリンセス衣装で魅了したIU
同作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イアン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。
会見冒頭、IUは肩とデコルテを大胆に見せる、ふんわりとしたプリンセスドレスで登場。フォトセッションでもキュートな表情やハートポーズをし、魅了した。
ビョン・ウソクは、金のタッセルや刺繍が施された王子衣装で登場。優しい微笑みで、ハートポーズなどを披露した。
2人一緒のフォトセッションでは、ビョン・ウソクがIUの手を取り、エスコートして登場。腕を組み、ハートポーズや、王室ならではのポーズなど、息の合った姿を見せた。
会見には、ノ・サンヒョン、コン・スンヨン、ユ・スビン、イ・ヨン、パク・ジュンファ監督も登壇した。
同作は、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信される（全12話／毎週金・土曜 1話ずつ配信）。
【全身ショット】デコルテが美しい…プリンセス衣装で魅了したIU
同作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イアン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。
ビョン・ウソクは、金のタッセルや刺繍が施された王子衣装で登場。優しい微笑みで、ハートポーズなどを披露した。
2人一緒のフォトセッションでは、ビョン・ウソクがIUの手を取り、エスコートして登場。腕を組み、ハートポーズや、王室ならではのポーズなど、息の合った姿を見せた。
会見には、ノ・サンヒョン、コン・スンヨン、ユ・スビン、イ・ヨン、パク・ジュンファ監督も登壇した。
同作は、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信される（全12話／毎週金・土曜 1話ずつ配信）。