乃木坂46川崎桜、美肌輝く水遊びショット 1st写真集封入ポストカード第6弾公開【エチュード】
【モデルプレス＝2026/04/06】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、封入特典ポストカード第6弾が解禁された。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美スタイル際立つランジェリーショット
今回解禁されたのは、噴水のある公園で、濡れて張り付いたTシャツを脱いだ瞬間を切り取った1枚。あどけない笑顔が印象的なカットとなっている。『エチュード』の封入特典ポストカードは全部で6種あり、ランダムで封入される。
本作はフランスのニースとパリの2都市で撮影を敢行。川粼の「大人びた一面」と「無垢な少女の一面」という、22歳ならではの等身大の魅力を凝縮。多彩な表情を見せる彼女の“今”を鮮やかに切り取った1冊となっている。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美スタイル際立つランジェリーショット
◆川崎桜、水遊びショット解禁
今回解禁されたのは、噴水のある公園で、濡れて張り付いたTシャツを脱いだ瞬間を切り取った1枚。あどけない笑顔が印象的なカットとなっている。『エチュード』の封入特典ポストカードは全部で6種あり、ランダムで封入される。
◆川崎桜、1stソロ写真集「エチュード」
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
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