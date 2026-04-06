米女優メリル・ストリープとアン・ハサウェイが６日、東京・六本木ヒルズアリーナで行われた共演した米映画「プラダを着た悪魔２」（５月１日公開、デビッド・フランケル監督）の来日プレミアイベントに登壇した。前作公開時の２００６年はアンのみの来日だったため、２ショットでの来日は今回が初めてとなった。

会場のレッドカーペットに、メリルは深い赤色が映える衣装にサングラス姿、アンは胸元が大胆に開いたモノクロドレスで登場。手をつないで互いの頬にキスし、ハイヒール姿で颯爽（さっそう）とカーペットを歩く“美の競演”、に会場からはうっとりとしたため息や、「Ｉ Ｌｏｖｅ Ｙｏｕ！」と大歓声が上がった。

メリルは、２０１６年の主演映画「マダム・フローレンス！ 夢見るふたり」のプロモーション以来、約１０年ぶりの来日。「Ｈｅｌｌｏ、Ｔｏｋｙｏ！ ありがとうございまして（＝ありがとうございます）！」と日本語をまじえてあいさつし、「桜の季節に来られてとってもうれしいです」と喜んだ。

一方のアンは、１２年末に公開の「レ・ミゼラブル」以来、約１３年半ぶりの来日。「こんにちは、東京！」と日本語で呼びかけ、「皆さんの愛とエネルギーを受けて、夢の中にいるようです」と大きな瞳を輝かせた。

全世界興収約３・２７億ドル（約５００億円）を記録し、大ヒットした０６年公開の前作から２０年ぶりの続編。メリルは米ニューヨークの一流ファッション誌「ランウェイ」のカリスマ編集長・ミランダ、アンは現在は報道記者として活躍し、かつて働いた「ランウェイ」編集部に舞い戻るアンドレアを演じる。

メリルは、続編製作が決まった時の心境を「（前作から）２０歳年を取ったなと思いました」と率直に明かし、「でも脚本が本当にすばらしく、面白くて軽くて、シリアスなところもある。気に入っていただければ」と願った。アンも「私も２０歳年を取ったなと思いました」と笑い、「想像を超えた展開が待っています」と予告した。

イベントでは、劇中のお気に入りのシーンについてトークすることに。メリルは「今、何も浮かばないので、Ｔｈａｔ’ｓ ａｌｌ．（＝以上）」と劇中の決めぜりふを繰り出し“悪魔的”な笑みを浮かべると、会場からは悲鳴のような歓声に包まれた。さらに、ミランダのトレードマークのサングラスをパッと取るファンサービスで、大いに沸かせた。