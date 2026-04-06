東日本大震災から15年の節目にあたり、天皇皇后両陛下と長女の愛子さまが福島県を訪問されました。震災後、福島第一原発のある双葉町などの訪問は、天皇皇后として初めてです。

■今回の訪問は“初めてづくし”

東日本大震災から15年という節目の年に家族3人で訪問されている福島県。天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは福島駅に到着した際には、沿道に駆けつけた人ににこやかに手を振られていました。

“初めてづくし”となる今回のご訪問。両陛下が即位後、東日本大震災の復興状況視察を主な目的として被災地を訪問されるのは初めてのこと。愛子さまにとっては被災3県の訪問は今回が初めてです。

福島県双葉町には一目見ようと訪れた多くの人の姿が。

「天皇ご夫妻も愛子さまも初めてだったので、すごくすてきで感動して涙が出そうになりました」

「すごくありがたいことだと思います。復興どのくらい進んでいるかと、見ていただけるとわたしたちもうれしい」

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今回、天皇皇后として初めて、震災後に福島第一原発のある双葉町・大熊町に訪問されます。6日と7日の2日間で、現在も一部が帰還困難区域に指定されている町などを回られるということです。

6日午後4時すぎ、「東日本大震災・原子力災害伝承館」を訪問された両陛下と愛子さまはエントランスに設けられた供花台に花を手向け、そろって深く頭をさげられました。

■愛子さま、被災3県を初訪問

両陛下は皇太子時代から、現地へのお見舞いを続けられています。震災の1か月後、東京で避難生活を送る福島県民と会われた際は、土足の床に靴やブーツのまま正座し、被災者の話を真剣に聞かれていました。

2011年7月に福島県郡山市を訪問された際は、皇后さまが家族を亡くした女性の腕を何度もさすり、涙ぐまれる場面もありました。休憩時間を削って、1時間以上、被災者と会話を続けられたということです。

そんな、国民の中に入り、被災地と思いを共にする両親の背中を見て育たれた愛子さま。成年にあたっての会見では…

愛子さま（2022年3月）「『国民と苦楽を共にする』ということの一つには、『被災地に心を寄せ続ける』ということであるように思われます。苦難の道を歩まれている方々に思いを寄せ続けるということも、大切にしていくことができればと思っております」

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日本赤十字社に勤務して3年目となられた愛子さまは現在、ボランティアにかかわる仕事をされていますが、そのきっかけは、東日本大震災の復興支援にボランティアとして加わった友人の話に関心を持ったことだといいます。

そして、6日も地震・津波・原発事故の複合災害などについての展示を真剣なようすでご覧になっていました。

ご一家は7日、富岡町などを回り、被災者らと言葉を交わされる予定です。