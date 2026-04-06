　6日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比410円高の5万3950円と急騰。日経平均株価の現物終値5万3413.68円に対しては536.32円高。出来高は1882枚となっている。

　TOPIX先物期近は3680ポイントと前日比28.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は35.20ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53950　　　　　+410　　　　1882
日経225mini 　　　　　　 53950　　　　　+415　　　 33396
TOPIX先物 　　　　　　　　3680　　　　 +28.5　　　　2156
JPX日経400先物　　　　　 33395　　　　　+315　　　　　30
グロース指数先物　　　　　 719　　　　　　+5　　　　 173
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース