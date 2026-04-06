日経225先物：6日19時＝410円高、5万3950円
6日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比410円高の5万3950円と急騰。日経平均株価の現物終値5万3413.68円に対しては536.32円高。出来高は1882枚となっている。
TOPIX先物期近は3680ポイントと前日比28.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は35.20ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53950 +410 1882
日経225mini 53950 +415 33396
TOPIX先物 3680 +28.5 2156
JPX日経400先物 33395 +315 30
グロース指数先物 719 +5 173
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3680ポイントと前日比28.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は35.20ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53950 +410 1882
日経225mini 53950 +415 33396
TOPIX先物 3680 +28.5 2156
JPX日経400先物 33395 +315 30
グロース指数先物 719 +5 173
東証REIT指数先物 売買不成立
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