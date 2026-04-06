各地で満開を迎えた桜。桜のトンネルが圧巻の、知る人ぞ知る“東大阪の桜坂”を取材しました。

【写真を見る】満開となった“桜のトンネル”

閑静な住宅街の中を歩いていると突然、桜のトンネルが現れます。地元のひとに「石切桜坂」と呼ばれ、70年以上愛されています。

（カラオケ仲間）

「夫婦じゃないんですよ」

「となりのおっちゃんです。いい桜ですよ。これだけあるとこないです。家を一歩出たら桜見える」

150mほど上った坂の頂上からは、桜と大阪平野を一望できます。

先週、約40本のソメイヨシノが満開となりました。

（地元の子どもたち）「（Q.何のポーズ?）（ポーズ決めて）（新）1年生と（新）3年生」

（子どもと夫婦）

「去年は抱き上げて写真を撮ったんですけど、それより重たくなってるんで。歩けるようにもなったしね。成長を感じます。毎年子供の写真を残していきたいなと思ってます」

「毎年子どもの写真を残していきたい」

一日の終わり、坂はまた別の表情を見せてくれます。

（撮影に来た人）「夕焼けを撮って帰ろうかなと。いい感じに晴れているので楽しみです」

満開を迎えた桜坂。今週いっぱいは見ごろが続きそうです。