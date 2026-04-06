タレントでモデルの藤田ニコルが出演する、ニベア花王の制汗剤「8×4アロマスイッチ」の新CMが公開され、その“想定外の色気”がじわじわと話題を呼んでいる。

「今回のCMのテーマは『さらっと踏み出す。』で、新しい一歩を軽やかに踏み出す女性像を描いた内容です。『さらっと汗ケア・さらっとおでかけ・さらっとステップ・さらっとフォロー』といったテロップがリズミカルに重なり、全体は明るく清潔感のある“王道のさわやか路線”で統一されています。

ところが、その安心感をいい意味で裏切るように、視聴者の目を奪ったのは、冒頭のシーンでした」（広告代理店関係者）

冒頭から藤田は、シンプルなタンクトップ姿で登場。過度な露出ではないにもかかわらず、抜け感のあるスタイリングと自然な肌見せが絶妙にマッチし、思わず視線をうばわれるような空気をまとっている。

「これまでも商品の性質上、ワキを見せる演出自体は取り入れられてきましたが、今回はニコルさんが背中まで大胆にオープンにしたことで、“見せ方”に明確な変化が生まれています。さわやかさを保ちながらも一歩踏み込んだ印象で、ナチュラルなのにどこかドキッとさせる。まさに“隠しきれない色気”が感じられるものでした」（同前）

Xでも、CM公開直後から称賛と驚きの入りまじったコメントが広がっている。

《可愛くて眩しくて素敵で可愛くて美人で凛として大好きです》

《画面であなたを見るのが待ちきれません》

《わあ爽やかで素敵!!》

今回のCMの注目ポイントは、“セクシーに振り切っていない”点にあるという。

「あくまで主軸はさわやかさであり、過度な露出や演出はいっさいありません。にもかかわらず、視聴者の中で“色気”という印象が強く残るのは、ニコルさんの表現力が一段階、引き上がっている証拠ともいえます。

近年はモデル・タレントとしてだけでなく、藤田さんはプロデュース業やブランド展開など、多方面で活躍の幅を広げています。さまざまな経験を重ねたことで、ニコルさんの中に表現の“深み”が生まれているのかもしれません」（前出・広告代理店関係者）

さわやかさのなかに潜む、ふとした瞬間の色気。藤田ニコルの新境地が見られるCMであるのは間違いなさそうだ。