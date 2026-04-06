Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年4月3日（金）0時から4月6日（木）23時59分まで「Amazon新生活セール Final」を開催中。

現在、モバイルバッテリー・充電器・MagSafe対応ワイヤレス充電・Apple Watch充電・USB-C/Lightningケーブル・スマホスタンドを統合した、Philips（フィリップス）の「コンセント一体型モバイルバッテリー DLP4351CB」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Philips(フィリップス) モバイルバッテリー コンセント一体型 15000mAh 大容量 Apple Watch対応 MagSafe マグネット式 ワイヤレス充電 アップルウォッチ 2.5W 急速充電 PD 45W出力 ACアダプター usb-c & lightningケーブル内蔵/パススルー機能/プラグ変換可能 PSE認証済 ブラック DLP4351CB 8,879円 （11%％オフ） Amazonで見る PR PR

これ1台で旅も日常もばっちり！ フィリップスの7-in-1万能モバイルバッテリーが11％オフで登場！

7つの機能を1台に集約したPhilips（フィリップス）の「コンセント一体型モバイルバッテリー DLP4351CB」が、現在、Amazonで11％オフに！

モバイルバッテリー・充電器・MagSafe対応ワイヤレス充電・Apple Watch充電・USB-C/Lightningケーブル・スマホスタンドを統合。15000mAhの大容量バッテリーを搭載し、AirPods Pro 2は約16回、Apple Watch Ultra 2は約14回、iPhone 16 Proは約2回、MacBook Air 2025も約1回充電できます。

折りたたみ式ACプラグに加え、イギリス・ヨーロッパ・オーストラリア対応の変換アダプターも付属し、海外旅行でも活躍してくれますよ。

最大45W急速充電と3-in-1ワイヤレスでデバイス同時運用

USB-Cは最大45W出力／最大27W入力に対応し、PD3.0やPPSなど複数の規格をカバー。2.5W／5W／7.5W／10W／15Wのワイヤレス充電に対応し、スマホ・イヤホン・Apple Watchを同時に充電できます。

LEDディスプレイでバッテリー残量や充電状態を可視化し、パススルー機能により本体充電中でもデバイス給電が可能に。これ一台でどんな状況でも対応できちゃう万能モバイルバッテリーです。

Philips(フィリップス) モバイルバッテリー コンセント一体型 15000mAh 大容量 Apple Watch対応 MagSafe マグネット式 ワイヤレス充電 アップルウォッチ 2.5W 急速充電 PD 45W出力 ACアダプター usb-c & lightningケーブル内蔵/パススルー機能/プラグ変換可能 PSE認証済 ブラック DLP4351CB 8,879円 （11%％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年4月6日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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Source:「Amazon新生活Final先行セール」