Photo: Yuhei Tokimatsu

サングラスは、シーンごとに求める機能やデザインが異なるので複数持ちしがちだが、できれば1本にまとめたい。筆者も最近ランニングを始めて、普段の外出でもそのまま使えて、走ってもズレにくいサングラスが欲しくなった。

そこで見つけたのが、goodr（グダー）のハーフリムタイプのサングラス「【FLEX G】THAT NEW ASPHALT SMELL」（税込6,490円）だ。

ハーフリムなのに、普段使いにも取り入れやすい

Photo: Yuhei Tokimatsu

今回選んだハーフリムタイプは、どちらかといえばスポーツ寄りのデザインだ。スポーツシーンでの馴染みは当然いいのだが、カジュアルな服装でも違和感がない。

Photo: Yuhei Tokimatsu

レンズはミラー加工なしで黒すぎず、グラデーションがかかっている。光の条件によっては目元がうっすら透ける。これがスポーツ感や威圧感を和らげていて、普段着にも取り入れやすい。

Photo: Yuhei Tokimatsu レンズは上から下にかけて色の薄くなるグラデーション

UV400偏光レンズを採用し、紫外線はしっかりカットしつつ、視界もクリアだ。暗すぎず、景色の輪郭もはっきりしているから、ランのときはもちろん、普段使いしていても過剰な暗さは感じにくい。

フィット感がクセになる

Photo: Yuhei Tokimatsu フィット感のキモは、調整可能なノーズピース

このモデルでいちばん特徴的なのは、無段階調整可能なノーズピースだろう。

鼻の形状によってかなり差が出るフィット感だが、ここを自分に合わせられるだけで装着感はかなり変わる。

ランニングで使うサングラスにおいて、もっとも重要なのは「ブレない」こと。その点、これはフィット感が高く、走っている最中もブレによるノイズが少ない。

Photo: Yuhei Tokimatsu 内側の滑り止めでずり落ちることもない

さらに、ストレートテンプルなのも使いやすい。さっとかけやすく、外しやすいのに、動いているときはしっかりホールドしてくれる。着脱のラクさと安定感の両方を兼ね備えている。

Photo: Yuhei Tokimatsu

フレーム全体にほどよいしなりがあるのも、フィット感を高めてくれる要因の1つ。圧迫感がないのにほどよくホールドしてくれるし、耐久性にも一役買っている。24gという軽さと、このフィッティング性能もあって、着用時はストレスフリーだ。

1本で済ませるはずが、良すぎて買い足したくなる

Photo: Yuhei Tokimatsu

結局よく使うのは、専用感が強すぎない道具だ。普段用とラン用を分けるのも悪くないが、二刀流ならそのほうが手に取る回数は増える。しかも税込7,000円以下となると、色違いやモデル違いまで気になってくる。

1本で済ませたかったのに、カラーやモデル違いにも手を出したくなってきた。 本末転倒だけど、それも含めてこのサングラスの魅力だと思う。