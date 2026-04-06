恒松祐里、人生初のショートカットに 「めっちゃいい」「似合いすぎてる」と反響
女優の恒松祐里が5日、自身のインスタグラムを更新。人生初となるショートカット姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】ショートカットの恒松祐里 正面から見たところ
恒松は、「new hair」「役で人生初のショートカットにしました」「念願のショート！！！髪乾かすのがめちゃ早いです」とつづり、ヘアスタイルを一新したことを報告した。
投稿では、これまでのロングヘアから一変したショートヘア姿を公開。横顔のカットや正面からのショットなどが披露され、洗練された雰囲気が印象的な仕上がりとなっている。
ファンからは「バッサリ」「めっちゃいい！」「似合いすぎてる」「素敵です！」「スタイリッシュ！」といった声が寄せられている。
引用：「恒松祐里」インスタグラム（＠yuri_tune）
【写真】ショートカットの恒松祐里 正面から見たところ
恒松は、「new hair」「役で人生初のショートカットにしました」「念願のショート！！！髪乾かすのがめちゃ早いです」とつづり、ヘアスタイルを一新したことを報告した。
投稿では、これまでのロングヘアから一変したショートヘア姿を公開。横顔のカットや正面からのショットなどが披露され、洗練された雰囲気が印象的な仕上がりとなっている。
ファンからは「バッサリ」「めっちゃいい！」「似合いすぎてる」「素敵です！」「スタイリッシュ！」といった声が寄せられている。
引用：「恒松祐里」インスタグラム（＠yuri_tune）