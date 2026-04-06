恒松祐里、人生初のショートカットに　※「恒松祐里」インスタグラム

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　女優の恒松祐里が5日、自身のインスタグラムを更新。人生初となるショートカット姿を披露し、反響が寄せられている。

【写真】ショートカットの恒松祐里　正面から見たところ

　恒松は、「new hair」「役で人生初のショートカットにしました」「念願のショート！！！髪乾かすのがめちゃ早いです」とつづり、ヘアスタイルを一新したことを報告した。

　投稿では、これまでのロングヘアから一変したショートヘア姿を公開。横顔のカットや正面からのショットなどが披露され、洗練された雰囲気が印象的な仕上がりとなっている。

　ファンからは「バッサリ」「めっちゃいい！」「似合いすぎてる」「素敵です！」「スタイリッシュ！」といった声が寄せられている。

引用：「恒松祐里」インスタグラム（＠yuri_tune）