姉妹で一斉風靡した女優53歳、田園風景で笑顔見せる姿に反響「綺麗」
女優の中山忍が5日にインスタグラムを更新。田園風景の中で佇むソロショットを披露すると、ファンから「綺麗」「とても素敵です」といった声が集まった。
【写真】中山忍、姉・美穂さんとの2ショット
中山は投稿の中で、6月19日公開の舘ひろし主演映画『免許返納!?』への出演をファンに報告。写真には、田園風景の中で笑顔で佇む中山の姿が収められている。映画では、舘演じるアクションスター南条弘の妻・遥を演じている中山。投稿の中で彼女は映画出演について「胸アツです」とつづっている。
彼女の近影にファンからは「忍さん綺麗ですね」「笑顔がとても素敵です」「カワイイ最高」などの反響が寄せられている。
引用：「中山忍」Instagram（@_shinobu_nakayama_）
【写真】中山忍、姉・美穂さんとの2ショット
中山は投稿の中で、6月19日公開の舘ひろし主演映画『免許返納!?』への出演をファンに報告。写真には、田園風景の中で笑顔で佇む中山の姿が収められている。映画では、舘演じるアクションスター南条弘の妻・遥を演じている中山。投稿の中で彼女は映画出演について「胸アツです」とつづっている。
彼女の近影にファンからは「忍さん綺麗ですね」「笑顔がとても素敵です」「カワイイ最高」などの反響が寄せられている。
引用：「中山忍」Instagram（@_shinobu_nakayama_）