紺野あさ美、4児のワンオペ育児に本音 遠征に行く夫には「GPS付けてます」
ママによるママのための情報番組『秘密のママ園2』#10が5日放送。#10では、スタジオゲストに元モーニング娘。メンバーで、元テレビ東京アナウンサー、紺野あさ美が出演し、過酷なワンオペ育児を語った。
【写真】元モー娘。紺野あさ美“すっぴん”35歳ワンオペママのリアル公開
新コーナー「ちょっと言わせて！ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」では、“ワンオペママ”をテーマにトークを展開。紺野や、実業家のMALIA.、
ギャルモデル出身でシングルマザーのまぁみ、『痛快！ビッグダディ』の美奈子らが登場した。
プロ野球選手の夫を持つ紺野は、「シーズンの半分が遠征」という生活に対し、「育児が始まってみたらこんなに大変なんだな」「覚悟してたつもりだけど…」とワンオペ育児への本音をポロリ。そこでMCの峯岸が「旦那さんが定期的に地方に行くって、心配じゃないですか？」と質問すると、紺野は「GPS付けてます」「やっぱりちょっと心配」と告白する。
これを聞いた峯岸は、“つい夫を疑ってしまう”同志を見つけ、「イェーイ！」と大喜びで紺野とハイタッチ。「GPS付けたとて、なんですよ。付けてもいいよと言ってくれた気持ち（が安心に繋がる）」と語る紺野に深く共感していた。
また、紺野は投手の夫を気遣い、抱っこの交代やベビーカーを押そうとするも、「大丈夫」と頑なに代わらない夫の“変なプライド”に対し、「人の目なのかな…」とモヤモヤするリアルな不満も明かしていた。
『秘密のママ園2』最新回はABEMAにて見逃し配信中。
【写真】元モー娘。紺野あさ美“すっぴん”35歳ワンオペママのリアル公開
新コーナー「ちょっと言わせて！ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」では、“ワンオペママ”をテーマにトークを展開。紺野や、実業家のMALIA.、
ギャルモデル出身でシングルマザーのまぁみ、『痛快！ビッグダディ』の美奈子らが登場した。
これを聞いた峯岸は、“つい夫を疑ってしまう”同志を見つけ、「イェーイ！」と大喜びで紺野とハイタッチ。「GPS付けたとて、なんですよ。付けてもいいよと言ってくれた気持ち（が安心に繋がる）」と語る紺野に深く共感していた。
また、紺野は投手の夫を気遣い、抱っこの交代やベビーカーを押そうとするも、「大丈夫」と頑なに代わらない夫の“変なプライド”に対し、「人の目なのかな…」とモヤモヤするリアルな不満も明かしていた。
『秘密のママ園2』最新回はABEMAにて見逃し配信中。