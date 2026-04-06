離婚4度のMALIA.、ドバイでの規格外の“セレブ育児”を明かす 送り迎えはリムジン!?
ママによるママのための情報番組『秘密のママ園2』#10が5日放送。#10では、スタジオゲストにMALIA.が登場。日本を離れドバイに移住した理由を明かした。
【写真】元乃木坂・2児の母、規格外の“子ども部屋”に驚き すごすぎて「あんまり参考にならない」
2022年から三男とドバイへ移住したMALIA.は、日本を離れたリアルな理由を告白。「（三男が）0歳の時にシングルマザーになったので、シングルマザーで名門私立の幼小中高一貫校を受験するのは、日本だとかなりハードルが高い」と明かし、ドバイでの受験の道を選んだと語った。
さらに息子は「王族が通うような学校」に通っているといい、現地での規格外のセレブ育児についても言及。「パレス（宮殿）に住んでいる子もいれば、マンションに住んでいる子もいる」と同級生事情を語ると、「送り迎えの車が豪華」「だいたい長い」と送迎車がドラマのようなロングリムジンばかりだという事実も明かし、MC陣を驚がくさせていた。
『秘密のママ園2』最新回はABEMAにて見逃し配信中。
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2022年から三男とドバイへ移住したMALIA.は、日本を離れたリアルな理由を告白。「（三男が）0歳の時にシングルマザーになったので、シングルマザーで名門私立の幼小中高一貫校を受験するのは、日本だとかなりハードルが高い」と明かし、ドバイでの受験の道を選んだと語った。
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