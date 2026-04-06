運転免許取得、通学と合宿どちらがいい？９割以上が選択する取得方法　ライフスタイルなどを重要視

運転免許を取得する方法として、自宅や学校から教習所に通う「通学」と短期間で集中的に取り組む「合宿」の２つが大きく挙げられる。それぞれに利点があり、取捨選択は人によって分かれる。

株式会社ＮＥＸＥＲと北海道モビリティスクールが、運転免許を持っていると回答した全国の男女５００名を対象に運転免許をを取得する上で「通学」と「合宿」のどちらを選ぶのか、またその満足度への調査を実施。全体の９４．０％が「通学」と突出し、「合宿」は６．０％となった。自分の都合や日常生活に並行して教習所へ通える手段として、通学を選択する層が多い。

通学を選んだ理由として、半数以上の６５．１％が「自宅から通いやすかった」と回答。「学校・仕事と両立できる」１１．３％、「自分のペースで進めたかった」９．１％で、運転免許の取得を生活の中に可能な範囲で組み込めることを重視するといった事情が並ぶ。

一方で、合宿を選んだ理由としては「短期間で取得できるから」が５６．７％にとどまった。「費用が安いと感じたから」２６．７％、「旅行気分で楽しめそうだった」と「集中して一気に取りたかった」が各々６．７％と続く。短期間で効率的に免許取得を目指せる点に惹かれる様子が見られる。

通学、合宿とそれぞれ違った角度の特性がある。今後、運転免許の取得を検討している人はライフスタイルなど重視したいことに合わせた方法を選ぶことがポイントとなりそうだ。