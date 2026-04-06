◆第４４回ニュージーランドトロフィー・Ｇ２（４月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル＝３着までにＮＨＫマイルＣの優先出走権）

第４４回ニュージーランドＴ・Ｇ２（４月１１日、中山＝３着までにＮＨＫマイルＣの優先出走権）に挑むロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）は、中山の芝１６００メートルでデビューから２連勝中。同じ舞台への３戦連続投入で、無敗の重賞制覇を狙う。

昇級戦だった前走は、直線で待ち構える急坂を全く問題にせず、上がり３ハロンはメンバー最速の３３秒５。ゴール前では流す余裕も見せた。「普段の調教より実戦に行っていい。速いところに行くとダイナミックな走り」と辻調教師。レースで見せた走りに手応えを深めた。

辻厩舎は昨年、毎日杯のファンダムで重賞初Ｖを決めると、２週間後にはイミグラントソングで本レースを勝利した。「前走はレース前に難しいところを見せていたように、子供っぽい面を残しているが、能力はある」とトレーナー。まだ課題も残すなかでも結果を残すサートゥルナーリア産駒に連覇を託す。

前走圧勝で一躍、３歳マイル路線で脚光を浴びる存在となった新星が、初めての重賞で、そのベールを脱ぐ。