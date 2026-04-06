名古屋市東区で若者4人組にスタンガンのようなものを突きつけられ、現金を奪われる事件が相次ぎました。

【写真を見る】名古屋で“スタンガン強盗” 東区で2件 中高生が若者4人組から現金奪われる 千種区でも… 関連は？

きのう午後6時ごろ東区矢田南の商業施設で、男子中学生2人が10代くらいの4人組にナイフやスタンガンのようなものを突きつけられ「金を出せ」と脅され、現金1万1000円を奪われました。

男子中学生2人は、スタンガンのようなものをあてられた際軽いやけどをしました。

同じ東区で…高校生が現金奪われる

この約20分後には、800メートルほど離れた東区東大曽根町の駐輪場でも高校生の男女4人が10代くらいの4人組に「何見とるんだ」などとスタンガンのようなものを突きつけられ、現金2万8000円を奪われました。

男子高校生1人が取り押さえようとした時に手に軽いけがをしました。4人組は上下黒っぽい服姿など一部特徴が似ていて、警察は2件の関連を含め強盗傷害事件として捜査しています。

隣の千種区でも…関連は？

また、きのう午後7時ごろには、東区の現場から東に約3キロ離れた千種区のアピタ千代田橋店近くの路上で、男子高校生が6人くらいのグループの1人から声をかけられ、怖いと思い走って逃げたところ、10代くらいの男に追いかけられかばんをつかまれ、奪われそうになったということです。

警察が関連を調べています。