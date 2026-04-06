ミュージカル「新テニスの王子様」や「ＳＨＯＷ ＢＹ ＲＯＣＫ！！」などに出演した俳優の高橋怜也が６日、舞台「逃亡者は北へ向かう」（６月１２日開幕）で初主演を務めることが発表された。

「孤狼の血」や「盤上の向日葵（ひまわり）」などで知られる人気作家・柚月裕子氏の同名小説が原作。震災後の状況下で浮き彫りになる人間の罪や喪失、それでもなお生き続けようとする意志を持った人々の姿が描かれる。高橋は震災直後に殺人を犯し、ある人物を捜すために逃亡する主人公・真柴亮を演じる。

高橋は「素晴らしい皆様と共にこの作品を作り上げられること、とても光栄に思います」と語り、「初めての主演でプレッシャーもありますが、作品と真摯（しんし）に向き合い、一つひとつ大切に届け、演じていきたいです」と意気込んだ。また、東日本大震災の発生から今年で１５年がたったが、脚本・演出を手掛ける吉村卓也氏は「運命はときに不条理になにもかもを奪っていく。だからこそ風化させてはならない。その上で生き続けなければならない。劇場でお待ちしております」と強い思いを語った。

舞台は、６月１２〜２１日まで東京芸術劇場シアターウエストで開催。全１２公演を予定しており、一部公演後にはアフタートークも開催される。