【ロッテ】６月１０日に本拠で開催のイベントに球団ＯＢで本紙の加藤翔平記者、岡田幸文氏、大嶺祐太氏が参加

ロッテは６月１０日の中日戦（ＺＯＺＯ）で開催するイベント「ＴＥＡＭ２６デー」に球団ＯＢで本紙の加藤翔平記者（３５）、岡田幸文氏（４１）、大嶺祐太氏（３７）が来場すると６日、発表した。

当日は球場外周ステージにてトークショーや写真撮影会を実施し、試合前セレモニーでグラウンドも登場する予定。「ＴＥＡＭ２６デー」は球団公式ファンクラブ「ＴＥＡＭ２６」の２０周年を記念し、今年度のＴＥＡＭ２６有料会員やファンへ感謝の気持ちを込めて各種企画を実施するイベント。球団が発表した３人のコメントは以下の通り。

◆岡田幸文氏「ＴＥＡＭ２６、２０周年おめでとうございます。マリーンズで支えてくれたファンの方々と間近で触れ合える貴重な時間を一緒に楽しみたいと思います。当日は熱く盛り上がりましょう」

◆大嶺祐太氏「ＴＥＡＭ２６の２０周年のイベントに参加できる事を光栄に思います。プロ初登板の西武ドームでの声援、そしてマリンでの声援はこれから先忘れる事はないと思います。常に励みになっていました！ ありがとうございます。イベント当日は岡田さん、翔平と盛り上げていきたいと思いますのでＺＯＺＯマリンスタジアムでお待ちしております！」

◆加藤翔平氏「ＴＥＡＭ２６の２０周年イベントにお招きいただき、ありがとうございます。当日はドラゴンズ戦ということもあり、マリーンズファン、ドラゴンズファンの皆様とお会いできることを楽しみにしています。熱い試合になるように、一緒に盛り上げていきましょう！ ＺＯＺＯマリンスタジアムで待っています！」