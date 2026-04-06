乃木坂46川崎桜、濡れたTシャツを脱ぎ… 1st写真集封入特典ポストカードのラスト解禁
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、14日に発売する1st写真集『エチュード』より、封入特典ポストカード第6弾が解禁された。
【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット
今回解禁されたのは、噴水のある公園で、濡れて張り付いたTシャツを脱いだ瞬間を切り取った一枚。あどけない笑顔が印象的なカットとなっている。『エチュード』の封入特典ポストカードは全部で6種あり、これが最後に公開された絵柄となった。
本作はフランスのニースとパリの2都市で撮影を敢行。川崎の「大人びた一面」と「無垢な少女の一面」という、22歳ならではの等身大の魅力を凝縮。多彩な表情を見せる川崎の“今”を鮮やかに切り取った一冊だ。
【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット
今回解禁されたのは、噴水のある公園で、濡れて張り付いたTシャツを脱いだ瞬間を切り取った一枚。あどけない笑顔が印象的なカットとなっている。『エチュード』の封入特典ポストカードは全部で6種あり、これが最後に公開された絵柄となった。
本作はフランスのニースとパリの2都市で撮影を敢行。川崎の「大人びた一面」と「無垢な少女の一面」という、22歳ならではの等身大の魅力を凝縮。多彩な表情を見せる川崎の“今”を鮮やかに切り取った一冊だ。