Mリーグ機構は「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月6日の第1試合に出場する4選手を発表した。激戦のレギュラーシーズンから1週間空いて、今日からセミファイナルが開幕。ポイント半分持ち越しにより、グッと差が縮まった上位3チームの直接対決がいきなり実現する。

【映像】セミファイナル開幕！

レギュラーシーズン開幕直後から首位を快走したEX風林火山、終盤に猛追したKONAMI麻雀格闘倶楽部とBEAST X。最終的には混戦のままシーズンを終えた。ポイント半分持ち越しとなった現在、首位・EX風林火山と3位・BEAST Xの差は、わずか3.8ポイント。着順1つはもちろん、アガリ1回でもひっくり返るほどだ。

【4月6日第1試合】※個人順位、ポイントはレギュラーシーズン

EX風林火山・勝又健志（連盟）個人37位 ▲398.2

KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）個人19位 ＋11.1

TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）個人24位 ▲83.8

BEAST X・東城りお（連盟）個人20位 ＋6.6

【レギュラーシーズン終了時点での成績】※ポイントは半分持ち越し

1位 EX風林火山 ＋348.7（0/20）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋345.7（0/20）

3位 BEAST X ＋344.9（0/20）

4位 赤坂ドリブンズ ＋123.3（0/20）

5位 セガサミーフェニックス ＋62.1（0/20）

6位 TEAM雷電 ▲106.8（0/20）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

