3回の離婚を経験し、20年ものあいだ恋愛から遠ざかっていた60歳の妻が、34歳年下の弟子と出会い人生最後の恋を実らせた。

【映像】26歳夫にキスする60歳美人妻

2026年4月5日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』は、MCの藤井隆と井上咲楽が新婚さんの驚きの日常や馴れ初めを深掘りするトークバラエティ。今回は、大衆演劇の師匠と弟子として出会った年の差カップルの濃密な恋模様が明かされた。

妻の広美さんは、実は過去に3回の結婚を経験している 。藤井隆から「それ、ほっとかないですよね」と振られるほどの美貌を持つ彼女だが、意外にも直近の20年ほどは恋愛から遠ざかっていたという。広美さんは「20年ほどいなかったものですから」と明かし、今回の結婚が「20年ぶりの恋」であったと告白。そんな彼女の心を動かしたのは、34歳年下の弟子・晃太さんだった。広美さんは8歳から踊りを続けるベテラン役者であり、現在は母が立ち上げた「劇団椿」の2代目座長として舞台に立っている。

一方の夫は、普段はサラリーマンとして働きながら、1年前に入団したばかりの新人役者である。最初に見た時から「イケメン」と晃太さんに一目惚れした広美さん。もう恋はしないと思っていた60歳の女性が、若い弟子に心を奪われ、情熱的なアプローチの末に4度目の結婚を掴み取った姿に、スタジオは釘付けとなった。