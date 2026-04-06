●あす7日(火)明け方頃は一時雨 日中は天気回復も北風ヒンヤリ

●県内は水～木曜日で多くの公立学校が入学式 サクラの花はギリギリ持ちこたえるか？

●木曜午後～金曜は本降りの雨に この雨でサクラシーズンはファイナルへ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





県内は、4日(土)は発達しながら低気圧が通過して、雨風激しい天気に見舞われました。先週早いうちに満開を迎えていたサクラには少々厳しい雨風でしたが、沿岸部中心に、少し遅れて満開を迎えたサクラも多く、そのような場所は、まだまだ見頃を保っています。

なお、下関地方気象台のサクラ標本木は、きょう6日(月)、平年や去年より2日遅い「満開」の観測がありました。





もう少しの間は、景色がピンクに彩られた様子を楽しむことができそうですが、この先、空模様は少々小刻みに変化します。

まず目先、あす7日(火)の未明から明け方頃、九州南部に近づく低気圧や気圧の谷の影響で、一時的な雨がありそうです。

雨は夜が明ける頃にはほぼ止みますが、朝は地面が濡れている様子や、少し花びらでまだら模様の地面も見られるかもしれません。





でも、この雨ではすべての花が落ちるまでではなく、昼間は天気は回復して、ランチタイムのお花見なども十分楽しめそうです。

ただし雨上がりから冷たい北風が吹きやすく、ここ数日より気温上昇は鈍いので、上着を羽織るなど、服装選びにはご注意ください。





その後、あさって8日(水)は高気圧に覆われて穏やかな晴天ですが、次の低気圧や前線接近での雨が、木曜日の後半から金曜日にやってきそうです。ここの雨は少々しっかり降り、これによりサクラシーズンはファイナルへ…という可能性が高まっています。



県内は、水曜日、木曜日が公立学校の入学式の所が多いですが、なんとか、ギリギリそこまでサクラの花が頑張ってくれるかな、というところでしょうか。終盤戦のサクラの姿も、しっかり目に焼き付けておきましょう。





あす7日(火)未明から朝早くは一時雨となりそうですが、日中は急速に天気回復、午後は快晴の時間が長くなりそうです。昼間は日ざし十分ですが、北風が吹き、気温上昇は少し鈍く最高気温で県北部は15度前後にとどまる所もあり、そのほかの所も20度に届く所は少ない見込みです。昼間のお花見でも軽く羽織るものなどは用意しましょう。夜桜鑑賞は冷え込んでくるので、より厚手の上着が必要です。





ヒノキ花粉が、まだまだ結構な量が飛んでいます。あす7日(火)、雨上がりからの晴天で大量飛散の心配もありますので、入念な対策を心掛けましょう。



この先、天気は小刻みに変わりやすく、水曜日はよく晴れそうですが、木曜日の午後から金曜日の午前中は、また低気圧や前線の通過で一時本降りの雨に。この雨で県内のサクラの花も、そろそろ見納め、といったところでしょうか。

今週、ウィークデーの間は少し空気ヒンヤリですが、週末以降は、また季節先取りの暖かさの日々となるでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）