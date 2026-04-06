任期満了に伴う石川県津幡町の町長選挙は5日投開票が行われ、新人の吉田克也さんが初当選を果たしました。

今後は教育長としての経験を活かし子育てしやすい町政運営に取り組みたいと決意を新たにしました。

新人2人が立候補し16年ぶりの選挙戦となった津幡町長選は5日投開票が行われ、新人の吉田克也さんが9，399票を獲得し初当選を果たしました。

吉田さんは現職の矢田富郎町長の後継として出馬。町政の継承と発展を訴え8800票余りの大差で当選しました。

スポーツ、文化施設の整備に注力 子育てしやすい環境づくりを

選挙から一夜明け、北陸放送を訪れた吉田さんは子どもの数が減っていることを課題に挙げ、今後は教育長としての経験を活かしスポーツや文化施設の整備に力を入れることで子育てしやすい環境づくりに取り組みたいとしました。

吉田克也さん「今度の立場はそういった予算についても自分の考えを反映さ せることができる立場になったと思っていますので、教育環境の整備にはより力を入れたいと思いますし、さらに子育てしやすい環境づくりにも努めていきたい」

また津幡駅前の再整備など現行の大型プロジェクトを前に進めるとともに、中心地以外の魅力づくりにも取り組む方針です。

吉田さんの任期は4月25日からの4年間です。