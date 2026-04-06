「ボート記者コラム 仕事・賭け事・独り言」

津田陸翔（２５）＝広島・１２９期・Ａ２＝が履いているパンツがこれです。パンツにはお笑い芸人「ダイアン津田」の似顔絵があしらわれています。本人は「ボート選手になる前から好きで選手になったら作ろうと決めていた」そうだ。特に返信を期待していたわけではないが、パンツに顔写真や似顔絵を使いたいということをインスタのＤＭに送ったところ、返信が来て、本人から使用の許可を正式にもらっている。

バラエティー番組は結構見ていて、水曜日のダウンタウンの名物企画である「名探偵津田」はいつも楽しみにしている。ダイアン津田の活躍は、何よりも同性なので自身の励みにもなっているそうだ。

選手になるきっかけは大学時代に、ギャンブル好きの友人に無理やり宮島ボートレース場に連れていかれたこと。「すごく嫌だった」そうだが、レースを見て考えが一変した。レースをしている選手が「カッコ良過ぎた」ので、その翌日に養成所に入る資料を請求。筋トレに励み、入所するための猛勉強をした。１回で受からなかったら諦めようと決意していたが、見事に一発合格を果たした。

顔はＮＯＮ ＳＴＹＬＥの石田に似てると言われることもあり、お笑い系のキャラと思われがちだが、ボートレースに対しては真剣そのもの。

デビュー期にＦ２と苦い経験をしたが、６コースだけで予選突破と、競走得点３・８０以上というノルマをクリアし、４、５コースに入るようになり、優出するという課題もすんなり果たした。そして１、２コースには入らずＡ級に昇格もした。デビューしてから現在までの成績には自分なりに納得はできている。しかしこれで満足はしていない。まずはＧ１・ヤングダービーに「出場すること。Ａ１に昇格、そして初優勝」というのが当面の目標だ。（児島ボートレース担当・黒岡浩二）