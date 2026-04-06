「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」（１１日、両国国技館）

ＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝と対戦する同級１位で元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝が６日、東京都内で公開練習を行った。「天心選手は素晴らしいファイターで、若くて将来のある選手。天心選手も私に勝ちたいと思うが、私も彼に絶対に勝たないといけない。（天心戦は）世界王者に返り咲くチャンス。勝って、チャンピオンの井上拓真選手に挑戦したい」と闘志を燃やした。

フライ級、スーパーフライ級で２団体王座統一も成し遂げたエストラダは４９戦４５勝（２８ＫＯ）４敗の戦績を誇り、ローマン・ゴンザレス（ニカラグア）やジェシー・ロドリゲス（米国）とも激闘を繰り広げてきた。バンタム級転向２戦目で天心との挑戦者決定戦に臨む。天心が「ＫＯしたい」と予告していたことを伝え聞くと、「今回は相手のホーム（日本）で戦うので、（自分も）ハッキリした形で勝たないといけない。ＫＯを狙えるなら狙っていきたい」と呼応した。

また、５月２日の東京ドーム大会では、王者の井上拓真（３０）＝大橋＝が元世界４階級制覇王者の井岡一翔（３７）＝志成＝の挑戦を受ける。この一戦について、エストラダは「経験、戦い方を考えると、６０対４０で井岡選手に分があるのではないか。やってみないとわからないが」と予想を明かした。