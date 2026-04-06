◆プロボクシング ▽ＩＢＦ女子世界アトム級（４６・２キロ以下）王座決定戦１０回戦 同級１位・山中菫―同級３位・鵜川菜央（４月７日、東京・後楽園ホール）

ＩＢＦ女子世界アトム級王座決定戦１０回戦の前日計量が６日、東京・文京区のｂｌｕｅ―ｉｎｇ ＤＩＳＣＯＶＥＲＹで行われ、同級１位・山中菫（２４）＝真正＝がリミットを３００グラム下回る４５・９キロ、同級３位・鵜川菜央（３０）＝三迫＝が４６・０キロでクリアした。

元王者の山中は、元ＷＢＯ世界ミニマム級王者・山中竜也の妹。昨年４月にドイツでＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ王者ティナ・ルプレヒト（ドイツ）との４団体王座統一戦に臨み、０―２の判定で敗れて王座陥落。同年１０月の再起戦で判定勝ちし、王座返り咲きに挑む。

「いつも通りリラックスして集中できている」と笑顔で話し、兄にもスパーリング動画を送り、助言を受けているといい「練習してきたことを出して、自分のボクシングができるように。プレスをかけて展開を作っていくのが一番。想定外を作らないようにイメージをしている」と試合のプランを描いた。

対する鵜川は、日本バレーボール協会に勤務しながらリングに上がる異色のボクサー。２４年６月にＷＢＯアジアパシフィック同級王座を獲得し、昨年１月に初防衛に成功。デビューから無傷の６連勝で、世界王座に挑戦する。

世界初挑戦へ「緊張はずっとしているが、普通の試合と変わらず、頭の中をクリアにしてやっていきたい」と話すと、「（協会の人たちも）変わらず応援してくださっている。ここまで続けてこられたのも職場の人の理解があってこそ」と感謝の気持ちを口にした。

ＩＢＦの水色のベルトを見て「水色っていい色だなと思ったし、大きいベルトで格好いい。（ベルトを）獲って、感謝を形にできればいいなと思う」と意気込んだ。

戦績は、山中が９勝（３ＫＯ）１敗、鵜川が６戦全勝。

全対戦カードは以下の通り。

▽ＩＢＦ女子世界アトム級王座決定戦１０回戦

山中菫（真正）―鵜川菜央（三迫）

▽ＷＢＯアジアパシフィック・女子ミニマム級王座決定戦８回戦

鈴木なな子（横浜光）―吉川梨優那（泉北）

▽東洋太平洋・日本女子バンタム級王座統一戦８回戦

日本王者・山下奈々（ＲＥ：ＢＯＯＴ）―東洋太平洋王者ぬきてるみ（真正）

▽東洋太平洋女子アトム級タイトルマッチ８回戦

王者・狩野ほのか（ＴＥＡＭ１０ＣＯＵＮＴ）―佐藤香実（厚木ワタナベ）

▽ＷＢＯアジアパシフィック・女子アトム級王座決定戦８回戦

四元志桜里（真正）―鎌田真央（升田）

▽４７キロ契約６回戦

和田まどか（ＤＡＮＧＡＮ）―パニダー・チャットルワン（タイ）

▽スーパーバンタム級４回戦

福井凜（真正）―松井美樹（松本ＡＣＥ）