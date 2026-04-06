ボートレース福岡のヴィーナスシリーズ第1戦「マクール杯」は6日の最終日12Rで優勝戦が行われ、絶好枠の高憧四季（26＝大阪）がコンマ13のスタートから逃げ切って1着。昨年11月17日の三国ヴィーナスシリーズ第17戦以来となる通算5回目の優勝を飾った（福岡では初）。2着に倉持莉々、3着は池田奈津美が入り3連単＜1＞＜3＞＜6＞は3850円（16番人気）。

スタート展示が14（平川香織）5（川野芽唯）6/2（竹井奈美）3で本番は12356/4と池田の回り込みで難解を極めたファイナルも高憧は「想定内」と慌てず騒がず。「風が難しくて、そこが不安」というコンディションでもインからコンマ13のスタートを決めた。1周1マークでキャビりつつも先マイすると、後続に差をつけて今年初優勝へと突き進んだ。表彰式では「エンジンに助けられました」と16号機をねぎらっている。

この後にG2レディースオールスター（5月5〜10日、まるがめ）にオールスター（5月26〜31日、浜名湖）を控えている。「（楽しみ、不安が）半々です」と語る初のSGに向けては「一番、出たい大会です。ありがたいし、頑張りたいです」と“9916票の思い”に応えるつもりでいる。

「ここから流れをつかんでいけるようにしたいです」と今後の抱負を口にした高憧の次走出場は、15〜20日の津ヴィーナスシリーズ第2戦を予定している。