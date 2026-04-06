

サクラが満開 紫雲出山 三豊市詫間町大浜

香川県の桜の名所、「紫雲出山」の桜が満開になりました。6日は曇り空でしたが美しい桜を楽しむことができました。

三豊市にある「紫雲出山」。この時期、山頂に登ると……

（柳下遥リポート）

「紫雲出山の桜も満開になりました！ 瀬戸内海と満開の桜を一望することができます！」

約1000本の桜がほぼ満開となっています。6日は上空に雲が広がっていましたが、かすんだ景色も美しく観光客らが花見を楽しんでいました。

（訪れた人はー）

「初めて来たんですけど、すごく満開でいっぱい咲いているので来て良かったなと思う」

「ネットで見た時の（景色と）変わりません」

「桜がもう先にいってしまうかなと思っていたんですけど、満開の桜に出会えて良かった。もう本当に春やなあと思いました」

車でなく徒歩で山頂に向かう人も多く、4日と5日は合わせて1000人以上が訪れたということです。

（三豊市観光交流局／宮本唯マネージャー）

「すごく広いので、場所によって違う顔が見られるかなと思うのでぜひ散策してほしい」

三豊市観光交流局によると4月10日ごろまでが見頃だということです。

車で紫雲出山の山頂に行く際は3日前の正午までに事前予約が必要です。料金は平日が1750円、土日が2300円です。