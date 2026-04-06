SK-IIブライトニングケア新作♡透明感あふれるオーラ肌へ

透明感あふれる肌を目指したい方に朗報♡SK-IIから、ブライトニングケアシリーズ「ジェノプティクス」に新アイテムが登場しました。紫外線や乾燥など、日々の肌悩みに寄り添いながら、内側から輝くような肌印象へ導くラインナップ。スキンケアとメイクの両方をサポートするアイテムで、毎日のケアを格上げしてみてください♪

透明感を引き出すスキンケア設計



新たに登場したアイテムには、SK-II独自のピテラ™¹をはじめ、ナイアシンアミド⁴やビサボロール*⁵などの成分を配合。

肌にうるおいを与えながら、くすみや色ムラにアプローチし、明るく澄んだ印象へ導きます。さらに肌のバリア機能やキメにも着目し、総合的に美しい素肌をサポートしてくれるのが特徴です。

SK-II母の日ギフト♡人気スキンケアで贅沢ケア時間

多機能で使いやすいアイテム



「ジェノプティクス CC プライマー ミントグリーン」は30g・9,900円（税込）。UVカット、保湿、下地、トーンアップといった5つの機能を1本に凝縮し、赤みをカバー*³しながら自然な明るさを演出します。

「アドバンスド スポット エッセンス」は30ml 17,490円（税込）など3サイズ展開で、気になる部分にしっかり密着し、透明感のある肌へ導きます。

軽やかにうるおうジェルクリーム



「インフィニットオーラ ジェルクリーム」は50g・21,890円（税込）。軽やかなテクスチャーで肌になじみ、べたつかずにしっとりとした仕上がりを実現。暑い季節でも快適に使えるのが魅力です。

*¹特別な酵母の株から、独自のプロセスで発酵させ生み出した、SK-IIだけの天然由来成分（SK-II独自のガラクトミセス培養液－整肌保湿成分）

*² 保湿による

*³メイクアップ効果による

*⁴ 保湿成分

*⁵ 輝きケア成分

*⁶ 2022年第1四半期～2024年第3四半期におけるSK-IIブライトニング製品群の売上データに基づく

*⁷メラニンの生成を抑えてシミ。そばかすを防ぐ

*⁸ 販売名：SK-II薬用美白美容液ST

*⁹ ニコチン酸アミドW-美白有効成分

*¹⁰ 保湿成分

*¹¹ ジラウリン酸スクロース、ラウリン酸スクロース（輝きケア成分）

理想のオーラ肌を目指して♡



SK-IIのブライトニングケアは、肌本来の美しさを引き出すための頼れるシリーズ♡日々のケアに取り入れることで、透明感とツヤを兼ね備えた理想の肌へと近づけます。

自分へのご褒美として、ワンランク上のスキンケアを楽しんでみてくださいね♪