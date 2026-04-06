【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は５日、イランがホルムズ海峡を開放しなければ発電所を破壊すると警告している期限について、「７日夜」（日本時間８日午前）とする考えを示した。

これまでは「６日夜」（同７日午前）を期限とし、イランに米国の要求を受け入れるよう求めていた。イラン軍は５日、ホルムズ海峡の完全封鎖を含む対抗措置を発表し、米国を強くけん制した。

トランプ氏は５日の米紙ウォール・ストリート・ジャーナルのインタビューで「イランがホルムズ海峡を封鎖したままにしたいなら、全ての発電所などを失うだろう」と述べ、「火曜（７日）夜」までに何らかの対策を講じるよう要求した。

その後、自身のＳＮＳには、「米東部時間の火曜日（７日）午後８時」（日本時間８日午前９時）と投稿した。この時刻が新たな期限とみられている。

トランプ氏は３月下旬、イランが４８時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければ、イランの発電所を攻撃すると警告した。その後、期限を２度延期した。

５日の米保守系ＦＯＸニュースのインタビューでは、イランとの協議について「６日にも合意できる可能性が高い」と説明しつつ、「イランが急いで合意しなければ、全てを吹き飛ばし、石油を手に入れることを検討する」と語った。

米国とイランの協議を巡り、ロイター通信は６日、仲介国のパキスタンが２段階の和平案をまとめ、５日に米国とイランに示したと報じた。提案は、即時停戦後、ホルムズ海峡を開放し、１５〜２０日以内に敵対行為の終結に向けた包括的な合意を目指すとしている。

米ホワイトハウスは６日、読売新聞の取材に対し、「複数案の一つ」として、この案の存在は認めた上で、「トランプ大統領はまだ承認していない」とした。

これに先立ち、米主要ニュースサイト・アクシオスは５日、米イランや、協議を仲介するパキスタンなどの間で、４５日間の停戦案が議論されていると報じた。まず４５日の停戦で合意し、停戦期間中にホルムズ海峡の完全な開放やイランに残る高濃縮ウランの扱いを含む戦闘終結の合意を目指すという。アクシオスは２０１７年に米政治専門紙ポリティコの元記者らが創刊し、政界報道に定評がある。

一方、イラン国営通信は６日、イランがこれまでの米国からの戦闘終結案に関する回答をパキスタンに提出したと報じた。一時停戦を拒否し、恒久的な戦闘終結を求める内容で、今回報じられているパキスタン案などに応じるかは不明だ。

イラン軍中央司令部は５日、米軍が発電所などを攻撃した場合の五つの対抗措置をまとめた「復讐（ふくしゅう）文書」を発表した。ホルムズ海峡の完全封鎖で世界経済をまひさせるほか、米国に対するサイバー攻撃や米関連企業への軍事攻撃も選択肢とした。