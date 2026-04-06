内館牧子さん「想い出を語る会」　三田佳子さん、五木ひろしさんら各界から惜別　伊東四朗さんが内館さんとのエピソード語る

2025年12月に亡くなった脚本家の内館牧子さんのお別れの会が、東京都内で営まれました。

「老害の人」などに出演・三田佳子さん（84）：

内舘さんにいろんなこと相談したりしたかった。すごくかわいらしくて、シャイで声も小さくて。寂しいです。恋しいくらいに思っちゃって。

内館牧子さんのお別れの会には、加賀まりこさん（82）、五木ひろしさん（78）、富田靖子さん（57）ら約170人が参列し、別れを惜しみました。

朝ドラ「ひらり」主演・石田ひかりさん（53）：

（内舘さんが）「がんばんなさい」って、「いいじゃない」って。背中を押してくださったあの声が今でも耳にとても残っています。

また、多くの内舘作品に出演した伊東四朗さん（88）は、“先生”と呼ばれることを嫌ったという内館さんとのエピソードを「（内舘さんに）『先生！申し訳ない、ここどうやったらいいですか？』って聞いたら、あの目で『伊東さん、あなたに限って“先生”はやめてください、ムッとします』と言われた。こんなにお世話になった先生は初めてで、その後いないんじゃないでしょうか」と語りました。