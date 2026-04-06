個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』のライブ配信に出演。読者や視聴者から寄せられた投資や株主優待にまつわる質問に応えてくださいました。今回は、「保有している株にかなりの含み益がある場合、利益確定するべきか」についてです。

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個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』のライブ配信に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や、株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。

Q. 10万円の株が150万円ほどになりました。利益確定して買い直すべきでしょうか

「新NISAがスタートしました。現在、特定口座に保有している株があり、元々10万円だったものが、今では150万円くらいに増えています。桐谷さんなら、利確してから買い直しするという選択をされるでしょうか？ なお、すぐに必要な資金ではありません」（たまさん）

A. 「今のまま持っておいてもよいのではないでしょうか」（桐谷さん）

新NISAの口座に移すことを検討されているかもしれませんが、私は、現状のまま保有しておくのがよいのではないかと思います。やはり、利確して買い直すと、手間もかかって大変ですので。

持っている株が10万円から150万円くらいに増えたということは、おそらく配当もかなり増えているのではないでしょうか。ですので、このままその株を保有しつつ、新たに良さそうな株を見つけて、新NISAの成長投資枠で買うのが良いと思いますね。

教えてくれたのは……桐谷広人さん
1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

※紹介している内容は、2024年8月1日に収録した動画から、一部抜粋して編集したものになります
(文:All About 編集部)