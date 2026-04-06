桐谷さんに質問「10万円の株が150万円になったら、利確して買い直しますか？」
個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』のライブ配信に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や、株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。
持っている株が10万円から150万円くらいに増えたということは、おそらく配当もかなり増えているのではないでしょうか。ですので、このままその株を保有しつつ、新たに良さそうな株を見つけて、新NISAの成長投資枠で買うのが良いと思いますね。
教えてくれたのは……桐谷広人さん
1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。
※紹介している内容は、2024年8月1日に収録した動画から、一部抜粋して編集したものになります
(文:All About 編集部)
Q. 10万円の株が150万円ほどになりました。利益確定して買い直すべきでしょうか「新NISAがスタートしました。現在、特定口座に保有している株があり、元々10万円だったものが、今では150万円くらいに増えています。桐谷さんなら、利確してから買い直しするという選択をされるでしょうか？ なお、すぐに必要な資金ではありません」（たまさん）
A. 「今のまま持っておいてもよいのではないでしょうか」（桐谷さん）新NISAの口座に移すことを検討されているかもしれませんが、私は、現状のまま保有しておくのがよいのではないかと思います。やはり、利確して買い直すと、手間もかかって大変ですので。
持っている株が10万円から150万円くらいに増えたということは、おそらく配当もかなり増えているのではないでしょうか。ですので、このままその株を保有しつつ、新たに良さそうな株を見つけて、新NISAの成長投資枠で買うのが良いと思いますね。
教えてくれたのは……桐谷広人さん
1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。
※紹介している内容は、2024年8月1日に収録した動画から、一部抜粋して編集したものになります
(文:All About 編集部)