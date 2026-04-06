愛知県最北端、国宝犬山城の東側に位置する「犬山温泉」は、100％天然の美肌の湯として知られる温泉地です。肌がすべすべになると女性を中心に高い人気を誇ります。木曽川の清流と歴史遺産に囲まれたぜいたくなひとときを過ごせる場所として注目されています。

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犬山温泉は、愛知県の最北端、国宝犬山城のすぐ東側に湧き出す温泉地です。最大の魅力は、国宝のお城に見守られるように湧き出た100％天然の温泉であること。泉質はアルカリ性単純冷鉱泉で、無色無臭でありながら、肌を滑らかにする美肌効果が期待できるため、特に女性客から厚い支持を得ています。

宿泊施設も充実しており、自分らしく快適な非日常を楽しめる「ホテルインディゴ犬山有楽苑」や、大正8年創業の「灯屋 迎帆楼」、犬山城を望む「旬樹庵 八勝閣みづのを」など、個性豊かな宿でゆったりと湯船に浸かることができます。

アクセスも良好で、名鉄「犬山遊園駅」から徒歩約10分、小牧ICからも車で約25分と、観光の拠点として非常に便利な立地にあります。

「犬山温泉」周辺には何がある？

犬山温泉の周辺には、歴史と文化を感じられるスポットが凝縮されています。まずは徒歩圏内にある国宝「犬山城」や、国宝茶室「如庵」を有する日本庭園「有楽苑」が外せません。また、安産や厄除けで知られる「針綱神社」、縁結びで人気の「三光稲荷神社」などのパワースポットも点在しています。

グルメの楽しみも豊富です。犬山城下町では、初代「串キング」に輝いた「山田五平餅店」の五平餅や 、明治創業の「松野屋」で味わえる伝統のでんがくが人気です。さらに、「御食事処 角屋」の味噌カツときしめん 、「うな久」や「うなぎ蓬ぜん」といった老舗のうなぎ料理など、愛知ならではの味覚を存分に堪能できる名店がそろっています。

「雰囲気が好き」

これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。

「周辺に観光スポットが多い」（40代男性／東京都）」

「雰囲気が好きなため」（20代女性／三重県）」

「有名でゆったり過ごせそうだから」（30代女性／静岡県）」

「ゆっくり温泉につかることができそうだから」（30代女性／石川県）」

※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
(文:All About ニュース編集部)