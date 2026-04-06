【愛知県】「雰囲気が好き…」観光スポットに囲まれた愛知の湯治所「犬山温泉」の魅力とは？
犬山温泉は、愛知県の最北端、国宝犬山城のすぐ東側に湧き出す温泉地です。最大の魅力は、国宝のお城に見守られるように湧き出た100％天然の温泉であること。泉質はアルカリ性単純冷鉱泉で、無色無臭でありながら、肌を滑らかにする美肌効果が期待できるため、特に女性客から厚い支持を得ています。
宿泊施設も充実しており、自分らしく快適な非日常を楽しめる「ホテルインディゴ犬山有楽苑」や、大正8年創業の「灯屋 迎帆楼」、犬山城を望む「旬樹庵 八勝閣みづのを」など、個性豊かな宿でゆったりと湯船に浸かることができます。
アクセスも良好で、名鉄「犬山遊園駅」から徒歩約10分、小牧ICからも車で約25分と、観光の拠点として非常に便利な立地にあります。
グルメの楽しみも豊富です。犬山城下町では、初代「串キング」に輝いた「山田五平餅店」の五平餅や 、明治創業の「松野屋」で味わえる伝統のでんがくが人気です。さらに、「御食事処 角屋」の味噌カツときしめん 、「うな久」や「うなぎ蓬ぜん」といった老舗のうなぎ料理など、愛知ならではの味覚を存分に堪能できる名店がそろっています。
「周辺に観光スポットが多い」（40代男性／東京都）」
「雰囲気が好きなため」（20代女性／三重県）」
「有名でゆったり過ごせそうだから」（30代女性／静岡県）」
「ゆっくり温泉につかることができそうだから」（30代女性／石川県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
(文:All About ニュース編集部)
宿泊施設も充実しており、自分らしく快適な非日常を楽しめる「ホテルインディゴ犬山有楽苑」や、大正8年創業の「灯屋 迎帆楼」、犬山城を望む「旬樹庵 八勝閣みづのを」など、個性豊かな宿でゆったりと湯船に浸かることができます。
「犬山温泉」周辺には何がある？犬山温泉の周辺には、歴史と文化を感じられるスポットが凝縮されています。まずは徒歩圏内にある国宝「犬山城」や、国宝茶室「如庵」を有する日本庭園「有楽苑」が外せません。また、安産や厄除けで知られる「針綱神社」、縁結びで人気の「三光稲荷神社」などのパワースポットも点在しています。
グルメの楽しみも豊富です。犬山城下町では、初代「串キング」に輝いた「山田五平餅店」の五平餅や 、明治創業の「松野屋」で味わえる伝統のでんがくが人気です。さらに、「御食事処 角屋」の味噌カツときしめん 、「うな久」や「うなぎ蓬ぜん」といった老舗のうなぎ料理など、愛知ならではの味覚を存分に堪能できる名店がそろっています。
「雰囲気が好き」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「周辺に観光スポットが多い」（40代男性／東京都）」
「雰囲気が好きなため」（20代女性／三重県）」
「有名でゆったり過ごせそうだから」（30代女性／静岡県）」
「ゆっくり温泉につかることができそうだから」（30代女性／石川県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
(文:All About ニュース編集部)