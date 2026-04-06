ひとり芸日本一決定戦「R−1グランプリ2026」で優勝した今井らいぱち（38）が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。実家の家業と弟の職業を明かす場面があった。

この日は番組が考案した「ぽかぽカーリング」のスペシャルとして放送され、番組途中には「もぐもぐタイム」が設けられた。

そこで今井はお勧めの食べ物として「僕滋賀県の大津市出身なんですけれども、うなぎ屋『たけ』というお店の、うなぎ丼でございます」とうな丼を紹介した。

「このうなぎ、通販でも買えるんですけれども、見取り図の盛山さんとか、ロングコートダディの堂前さんとかにも買っていただいておいしいって言っていただいていて」と今井。

有名なお店かと聞かれ「これは僕の弟がやっているお店でして」と打ち明けた。さらに「使っているうなぎは、僕の父が経営している魚屋のうなぎを使っているんですよ」と続け、スタジオからは驚きの声が上がった。

親族のうな丼と言われ「はい。実際に今日送っていただいて東京に」と明かした。

出演者らは実際に食べ、「うめえ〜！」「うまい！」と絶賛。今井は「両親テレビの前で見てると思うので、喜んでいると思います」と声を弾ませた。