『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「選挙“争点”の図書館解体へ 新市長、市民へ謝罪」についてお伝えします。

◇ ◇ ◇

東京・清瀬市 原田博美市長

「再開を願っていた市民の皆様には本当に申し訳ない思いでいっぱい」

6日、会見を開いたのは東京・清瀬市の原田市長。就任からわずか4日目の“新市長”が声を詰まらせた原因は、選挙の争点となった図書館にありました。

清瀬市中心部にある「旧清瀬市立中央図書館」は、老朽化などを理由に解体工事が進められていましたが、今月に入り一転中止に。

その理由は、この図書館の再開などを掲げ、選挙を戦った原田市長の当選です。

これを受け、解体工事も中止が決定。図書館再開がいよいよ現実味を帯びたように思われていましたが――。

東京・清瀬市 原田博美市長

「結論から申し上げると 、旧中央図書館の解体は続行せざるを得ない。再開を願っていた…再開を願っていた市民の皆様には本当に申し訳ない思いでいっぱい」

建物の解体が想定以上に進んでいて、再び利用できるまで4年ほどかかることが判明。また、工事を中断している間も1日100万円の費用が発生することなどから再開を断念したといいます。

この判断に、清瀬市民は――

清瀬市民

「やっぱり解体を再開されると、残念は残念よね」

今後は、いまある図書館の機能を拡充しながら、再び各地域に図書館がある状態を目指すということです。