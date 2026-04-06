ハロプロのガールズバンド「LoVendoЯ」（ラベンダー）の元ボーカルでマルチアングラーの“おかまり”こと岡田万里奈氏（32）が6日、インスタグラムを更新。離婚を報告した。

岡田氏は「いつも応援してくださっている皆さまへ 私事ではありますが、このたび離婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表し、子どもとの近影をアップした。

続いて「たくさん話し合いを重ねた結果、それぞれの人生を前向きに歩んでいくという形になりました。家族として過ごした時間や経験は、かけがえのない時間です。これまで私たち家族を温かく応援してくださった皆さまには、心より感謝しております。本当にありがとうございました」と感謝を伝え「また、釣りや日々の暮らしなど、好きなことを変わらず発信していきますので、今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

また「イベント等で私たち夫婦のことに触れてくださった皆さまへ」とし「イベント時点では離婚についてお伝えしていなかったため、これまで通りにお話ししてしまいましたが、結果的に事実と異なる形となってしまったこと、本当に申し訳ありません」と説明と謝罪をつづった。

さらに「当時はまだご報告のタイミングではなかったこともあり、そのような対応となってしまいましたこと、ご理解いただけますと幸いです。今後とも前向きに頑張っていきますので温かく見守っていただけたら嬉しいです」と記した。

岡田氏は24年5月にXで、俳優でモデルの外山将平（30）と結婚し、第1子を妊娠したことを発表した。