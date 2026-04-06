日本ハムの新庄剛志監督（５４）が６日、７日の楽天戦（楽天モバイル）に先発する細野晴希投手（２４）に“珍オーダー”を出した。３月３１日のロッテ戦（エスコン）でノーヒットノーランを達成し、ＮＰＢ史上初の２試合連続での偉業を目指す左腕へ「完封でいいです（笑）。段階があるので」と、低め？な要望を出し期待した。

細野はこの日、エスコンでキャッチボールなど最終調整を行った後、空路で仙台入り。「初戦と変わらず、欲張らずに。調子に乗りすぎないように目の前のバッターだけに集中して投げたい」と、謙虚な姿勢を貫く。

プライベートでも仲の良い２学年下の達には、ノーノー祝いに達が着用したタンクトップをもらったという。「あいつなりの…」と、珍プレゼントに感謝した。また、達からは「ヒーローインタビュー、全然面白くなかった（笑）。『次は完全試合します』みたいな盛り上がるところだと思うんですけど」と、ツッコミを入れられた。「達らしいなっていう（笑）。僕は達と違って控えめな性格なので、等身大でいきます」と、呼応した。北の剛腕が自分らしく白星を重ねる。（川上 晴輝）