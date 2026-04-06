（新静岡セノバ前から中継 竹川 奈々 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（竹川 奈々 アナウンサー）

さあ、ここからは「静岡献立予報」です。このコーナーは、その日スーパーで聞いた今お得な野菜を値段とともに紹介。さらにその食材を使った簡単レシピもご紹介していきます。ご紹介していただけるのは「スーパー田子重･西中原店」の増田店長です。気になる食材なんですが、最近、葉物野菜が冬に比べて安くなってきているということで…こちらjハクサイなんです。





（松浦 悠真 気象予報士）ハクサイですか。（竹川 奈々 アナウンサー）ハクサイというと冬のイメージありませんか。（松浦 悠真 気象予報士）そうですね、特に冬でお鍋に使うことが多いですしね。（竹川 奈々 アナウンサー）そうなんです。ただ、春ハクサイは葉が柔らかくみずみずしいので、おすすめということなんです。（松浦 悠真 気象予報士）なるほどそうなんですね（竹川 奈々 アナウンサー）気になる価格なんですが、「スーパー田子重･西中原店」では、4月6日、この4分の1カットで106円で販売されていました。番組調べですと、他のお店でも130円前後で販売されています。ただ、やっぱり鍋っていうイメージがありますよね。（松浦 悠真 気象予報士）そうですね、どうしてもそこに使うことが多くはなりますね。（竹川 奈々 アナウンサー）…ということで、この鍋以外の簡単レシピをご紹介していきます。レシピはこちら。・「チルド餃子で簡単･ロールハクサイ餃子」（松浦 悠真 気象予報士）ロールキャベツじゃなくてロールハクサイを？（竹川 奈々 アナウンサー）そうなんです。中に入れるお肉をチルド餃子に変えるという…（松浦 悠真 気象予報士）餃子になるんですね。（竹川 奈々 アナウンサー）そうなんです、簡単レシピなんです。作り方はこちら。ハクサイを600ワットで4分加熱します。水気を切り粗熱を取ります。続いてハクサイ1枚を広げておき、チルド餃子を包み、ロングベーコンを広げ巻いていきます。塩、醤油、鶏ガラスープの素、水を加えて弱火で熱します。煮立ったら落としぶたをし、約12分間煮るんです。本当に簡単ですよね。（松浦 悠真 気象予報士）餃子ですから…崩れにくくもなっているから…作りやすいですよね。（竹川 奈々 アナウンサー）…ということで、スタジオに試食をご用意いたしました。どうぞ召し上がれ。（スタジオ出演者試食）（竹川 奈々 アナウンサー）ぜひ、皆さんも「春ハクサイ」試してみてください。