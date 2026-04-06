京都府南丹市で、小学6年の男子児童の行方が分からなくなってきょうで2週間が経ちました。学校では間もなく同学年の保護者に向けた説明会が開かれます。学校前から中継です。

小学6年の安達結希さん（11）が通う、南丹市立園部小学校の正門前にいます。安達さんは先月23日の朝、学校のそばのこの奥の駐車場で父親の車を降り、その後、行方が分からなくなっています。

警察などはのべ1000人以上で連日、捜索を続けていますが、行方不明から6日後に学校からおよそ3キロ離れた山の中で通学用のかばんが発見されて以降、新たな手がかりは見つかっていません。

小学校はきょうこのあと午後7時から、同じ学年の保護者への説明会を開きます。

安達さんの同級生の保護者

「もっと早くに連絡できなかったのかという疑問は残る。〔Q.（学校からの）連絡が遅れた経緯などを聞きたい？〕そうですね」

説明会では、当日、安達さんがいないとの保護者への連絡が遅れた経緯や、今後、スクールカウンセラーを導入することなどが説明されるとみられます。

【南丹警察署 生活安全課】

（0771）62−0110