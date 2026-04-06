【4月5日のB1試合結果】茨城が三遠の連勝を13でストップ…琉球はローが38得点の活躍で北海道を連破

4月5日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第29節GAME2が行われ、熱戦が繰り広げられた。

アダストリアみとアリーナでは、大型連勝がついにストップした。東地区11位の茨城ロボッツが、13連勝中の三遠ネオフェニックスをホームに迎え撃った一戦。互いに点を取り合う展開が続くと、第3クォーターに7－0のランを炸裂させた茨城がリードを奪取。勝負の第4クォーター終盤に鶴巻啓太が立て続けにフリースローを沈め、茨城が84－82で逃げ切った。上位クラブを撃破した茨城は、チーム最多13得点を挙げた赤間賢人を含む4名が2桁得点を記録。チャンピオンシップ進出を争う三遠にとっては痛い敗戦となった。

一方、ここへてきて猛チャージを見せている群馬クレインサンダーズは、敵地で島根スサノオマジックを下し9連勝。第1クォーターから26－15とリードを奪うと、その後も逆転を許すことなく81－65で快勝した。東地区2位の千葉ジェッツとはゲーム差0で並んでおり、地区上位2枠入りを巡る争いは激しさを増している。

沖縄サントリーアリーナでは琉球ゴールデンキングスとレバンガ北海道が対戦。第1クォーターはハイペースに得点を重ねた北海道が主導権を握ったが、続く第2クォーターに琉球のヴィック・ローが15得点の大活躍を見せ猛追。最終第4クォーターに30得点と圧倒した琉球が91－82で逆転勝利を収めた。ローはキャリアハイとなる38得点を挙げ、琉球を5連勝に導いた。

その他では、東地区首位の宇都宮ブレックスは京都ハンナリーズに勝利し、残り11試合で地区優勝マジックを8に。正念場を迎えている千葉ジェッツは広島ドラゴンフライズに100－96で競り勝ったほか、シーホース三河はサンロッカーズ渋谷に打ち負け、連勝が5でストップした。

4月5日に行われたB1リーグ戦の試合結果一覧は以下のとおり。

◆■4月5日のB1試合結果

琉球ゴールデンキングス 91－82 レバンガ北海道



仙台89ERS 87－66 佐賀バルーナーズ



サンロッカーズ渋谷 94－84 シーホース三河



滋賀レイクス 79－64 アルティーリ千葉



島根スサノオマジック 65－81 群馬クレインサンダーズ



広島ドラゴンフライズ 96－100 千葉ジェッツ



茨城ロボッツ 84－82 三遠ネオフェニックス



宇都宮ブレックス 89－77 京都ハンナリーズ



越谷アルファーズ 84－77 大阪エヴェッサ



アルバルク東京 86－72 秋田ノーザンハピネッツ



川崎ブレイブサンダース 82－75 横浜ビー・コルセアーズ



名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 91－58 富山グラウジーズ



長崎ヴェルカ 99－88 ファイティングイーグルス名古屋

◆■4月5日終了時点のB1順位表

※各地区上位2クラブとワイルドカード上位4クラブがCS進出

【東地区】



1位 37勝12敗 宇都宮ブレックス



2位 33勝16敗 千葉ジェッツ



3位 33勝16敗 群馬クレインサンダーズ



4位 32勝17敗 アルバルク東京



5位 31勝18敗 レバンガ北海道



6位 29勝20敗 仙台89ERS



7位 20勝29敗 横浜ビー・コルセアーズ



8位 20勝29敗 サンロッカーズ渋谷



9位 17勝32敗 越谷アルファーズ



10位 16勝33敗 アルティーリ千葉



11位 15勝34敗 茨城ロボッツ



12位 14勝35敗 川崎ブレイブサンダース



13位 8勝41敗 秋田ノーザンハピネッツ

【西地区】



1位 40勝9敗 長崎ヴェルカ



2位 38勝11敗 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



3位 34勝15敗 シーホース三河



4位 34勝15敗 琉球ゴールデンキングス



5位 29勝20敗 三遠ネオフェニックス



6位 28勝21敗 広島ドラゴンフライズ



7位 25勝24敗 佐賀バルーナーズ



8位 23勝26敗 島根スサノオマジック



9位 19勝30敗 大阪エヴェッサ



10位 19勝30敗 滋賀レイクス



11位 16勝33敗 京都ハンナリーズ



12位 16勝33敗 ファイティングイーグルス名古屋



13位 11勝38敗 富山グラウジーズ

【ワイルドカード】



1位 34勝15敗 シーホース三河



2位 34勝15敗 琉球ゴールデンキングス



3位 33勝16敗 群馬クレインサンダーズ



4位 32勝17敗 アルバルク東京



5位 31勝18敗 レバンガ北海道



6位 29勝20敗 三遠ネオフェニックス



7位 29勝20敗 仙台89ERS



8位 28勝21敗 広島ドラゴンフライズ